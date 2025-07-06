O fotoğrafın sırrı çözüldü

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Usta sanatçının yorgun ve zayıflamış göründüğü o karenin aslında 3 ay önce çekildiği öne sürüldü. İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise fotoğrafın birkaç gün önce fizik tedavi merkezinde çekildiğini ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:



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“Sağlığı gayet yerinde. Her gün daha iyiye gidiyor. Gün boyu farklı fizik tedaviler görüyor, aralarda dinlenme molası veriyor. O mola sırasında yanına gelen bir hayranı fotoğraf çektirmiş. Herkes spor ya da fizik tedavi sonrası yorgun görünebilir. O gün ben yanında yoktum, böyle bir görüntü oluşmuş. Şu an evdeyiz, durumu gayet iyi.”

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.