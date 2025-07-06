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O fotoğrafın sırrı çözüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kadir İnanır#Sağlık #Jülide Kural
O fotoğrafın sırrı çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

KADİR İnanır, bir hayranı tarafından paylaşılan fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Usta sanatçının yorgun ve zayıflamış göründüğü o karenin aslında 3 ay önce çekildiği öne sürüldü. İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise fotoğrafın birkaç gün önce fizik tedavi merkezinde çekildiğini ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:

O fotoğrafın sırrı çözüldü

SPOR SONRASI YORGUNLUK
“Sağlığı gayet yerinde. Her gün daha iyiye gidiyor. Gün boyu farklı fizik tedaviler görüyor, aralarda dinlenme molası veriyor. O mola sırasında yanına gelen bir hayranı fotoğraf çektirmiş. Herkes spor ya da fizik tedavi sonrası yorgun görünebilir. O gün ben yanında yoktum, böyle bir görüntü oluşmuş. Şu an evdeyiz, durumu gayet iyi.”

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Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. 

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#Kadir İnanır#Sağlık#Jülide Kural

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