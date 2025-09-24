×
İngiltere'nin gelecekteki kralı William'ın karısı Kate Middleton, birçok kişiye göre tam da aileye uygun bir gelin... Zor anlarda bile duruşunu bozmayan, hastayken sanki iyiymiş gibi görünmek için canını dişine takan, halktan tepki geldiğinde bile sinirlerine hakim olan biri...

Üstelik William ile evlendiği günden beri hatta belki onun öncesinde ailenin başını ağrıtacak tek bir hatası bile görülmedi...

Kısacası toplum içinde dimdik duran, çelik gibi bir kadın Kate... Kanser olduğunu açıkladığı videoda bile kendini ve duygularını nasıl da kontrol altında tuttuğunu kanıtladı zaten.

Ama sonuç olarak o da bir insan...

Herkese göstermese de kapalı kapılar ardında sinirlenip üzüldüğü depresyona girdiği kötü dönemlerden geçtiği oluyor.

O çelik gibi kadın iki sözle yıkılmış: Bütün bunlara dayanabilecek miyim, bilmem

HER ŞEYE DİRENDİ... SAÇ RENGİNE SÖYLENENLERE DAYANAMADI
Yakın çevresinden sızan bilgilere göre bunun örneklerinden birini de kısa süre önce yaşadı Kate Middleton… Dayanamaz noktaya geldiği, kendine güvenini kaybettiği bile söyleniyor.

Bu çöküşün nedeni de yaz tatilinden döndükten sonra kocası William ile gittiği ilk etkinlikteki sapsarı saçlarının sosyal medyada aldığı tepkiler.

İleri sürülenlere göre aslında William hayatına girdiğinden bu yana hakkında çeşit çeşit söz söylenen Kate, zaten çok zor geçen bir yılın ardından bu tür eleştirilerden fazla etkilenmeye başladı.

Aslına bakılırsa Galler Prensesi belki de hayatının hiçbir döneminde açık sarı saçlarına yönelik eleştiriler kadar kötüsünü duymamıştı.

Tabii ki onu her haliyle güzel bulup her değişikliği yakıştıranlar da vardı... Ama gerçekten de o sarı saçlar, kim olsa hazmedilmesi zor eleştiriler aldı.

O çelik gibi kadın iki sözle yıkılmış: Bütün bunlara dayanabilecek miyim, bilmem

Kate açık sarı saçlarına yönelen eleştirilerin ardından sadece bir gün sonra kaç rengini biraz daha koyulaştırdı.

O çelik gibi kadın iki sözle yıkılmış: Bütün bunlara dayanabilecek miyim, bilmem

 O SERT ELEŞTİRİLER BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
İşte yakın çevresinin belirttiğine göre de Kate Middleton bütün bu eleştirilerden etkilendi ve hatta kendine güvenini de kaybetti.

Tabii ki bütün bunlar belli bir birikimin sonucu: Geçen yıl gördüğü kanser tedavisi, bu arada zaman zaman bazı etkinliklere katılma zorunluluğu Kate için hiç kolay olmadı.

Bunlara ek olarak Prens Harry ile ailede yaşanan gerilim, kocası William'ın bunlardan etkilenmesi de Kate'i yordu.

İddialara göre Kate kimi zaman öyle bir noktaya geldi ki "Bütün bunlarla nasıl baya çıkacağım, nasıl dayanacağım?" diye kendi kendine sormaya başladı.

O çelik gibi kadın iki sözle yıkılmış: Bütün bunlara dayanabilecek miyim, bilmem


TATİL MUTLULUĞU BİLE BİR ANDA UÇUP GİTTİ
Aslına bakılırsa ailesiyle çıktığı tatilden gayet mutlu dönmüştü.

Bütün yaz ortada dolaşan söylentilere göre Yunanistan tatili ona yaramıştı. En azından aile gerilimlerinden ve sorumluluklardan uzak bir süre geçirdi.

Oradan dönüşte de yeni saç rengiyle halkın karşısına çıktı. Aldığı eleştiriler de aslında onu hayatının tam anlamıyla kaçamayacağı gerçekleriyle yüz yüze getirdi yine.

Bir kaynağa bakılırsa Kate her zaman ve her koşulda güçlü kişiliğiyle biliniyor. Ama bu sonbahar onun için zordu..

O çelik gibi kadın iki sözle yıkılmış: Bütün bunlara dayanabilecek miyim, bilmem

Yine de Kate Middleton gibi sağlam kişiliği olan biri kısa sürede yine eski "çelik gibi" iradesine kavuşacaktır elbette. Hem kim bilir belki de Donald Trump ile karısı Melania'nın Londra ziyaretinde ön plana çıkması ve hakkında söylenenler onun kendine güvenini yine tam olarak kazanmasını sağlamıştır....

 

 

