O anda bütün acıları aklına geldi... 'Duygusuz' William'ın gözyaşları

Bu söylentiler gerçek olur mu olmaz mı bilinmez... Ama bir gerçek var ki, ailenin geleceği William, bütün hayatını belli kalıplar içinde yaşadı bugüne kadar...

43 yaşındaki üç çocuk babası William'ın zorunlu olduğu ayrıntılardan biri de ne olursa olsun profesyonelliği elden bırakmamak... Bir başka deyişle duygularına hakim olmak.

Hayatını ailesine adayarak yaşayan Prens William da hep böyle yaptı zaten... Ama dün gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında bu kuralı bozdu. Kendini duygularına bıraktı ve kamera karşısında gözyaşı döktü.

KONUK OLDUĞU AİLENİN TRAJEDİSİ ONU DA ETKİLEDİ

Prens William, Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan bir tanıtım filmi için kamera karşısına geçti... O anlarda da psikolojik durumundaki dengesizlik yüzünden kocası canına kıyan genç bir kadını ziyaret etti.

Cardiff'te yaşayan Rhian Mannings adlı genç kadın, 2012 yılında henüz bir yaşında olan oğlu George'u bir hastalık nedeniyle kaybetti. Ondan beş gün sonra da bu acıya dayanamayan kocası Paul kendi canına kıydı.

Yaşadığı bu trajediden sonra da kendisiyle aynı durumda olanlara yardım elini uzatmak için bir vakıf kurdu. Amacı da 25 yaşın altındaki çocuklarını ani bir şekilde kaybeden ebeveynlere destek olmaktı.

Videoda William, Rhian'ın evini ziyaret ederken görülüyor... Birlikte çay içen ikili, psikolojik sorunlar yüzünden insanların kendi canına kıymasını masaya yatırdı.

William, acısı dinmeyen genç kadına bütün bu trajedinin ardından iki çocuğunu nasıl büyüttüğünü sordu. Acılı anne Rhian da "Onların bütün bunlardan sonra nasıl hayatta kaldığını hiç bilemediğini" söyledi.

O ANLARDA GÖZLERİ YAŞLARLA DOLDU

Rhian daha önce yakınlarından hiç kimsenin intiharına tanık olmadığını, bunu sadece haberlerde gördüğü bir şey sandığını belirtti.

Rhian canına kıyan kocası Paul'ü hatırlayarak "Her zaman onun son günlerinde gözden kaçırdığım bir şey olup olmadığını kendime soracağım" diye konuştu.

William "Eğer mümkün olsaydı ölen kocanıza ne söylemek isterdiniz?" diye sordu.

Rhian da şu yanıtı verdi: "Ona söyleyebileceğim bir tek şey olurdu: 'Neden benimle konuşmadın?"

Prens William da onun bu sözleri karşısında birden gözyaşlarına boğuldu. Hatta daha fazla ağlamamak için kendini epey zorladığı da dikkatlerden kaçmadı.

Prens'in gözlerindeki yaşları gören Rhian ona iyi olup olmadığını sordu. William da "Özür dilerim, size bu soruları sormak zor" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Rhian da "Zor olduğunu biliyorum... Siz de kendi kayıplarınızı yaşadınız" dedi.

Rhian Mannings, küçük oğullarının kaybından sonra kocasının da hayata tutunamadığını anlattı. Onun trajedisi de genellikle duygularını kendine saklayan Prens William'ı da etkiledi.