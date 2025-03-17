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Nuri Alço vasiyetini açıkladı! Tüm mal varlığını bir kişiye bıraktı

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#Nuri Alço#Kanal D#Yeşilçam
Nuri Alço vasiyetini açıkladı Tüm mal varlığını bir kişiye bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 12:04

Geçtiğimiz yıl kalbinden yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 5 büyük operasyon geçiren Nuri Alço, sağlık duruma ilişkin açıklamada bulundu.

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Kanal D’de yayınlanan Magazin D programına konuk olan 73 yaşındaki usta oyuncu, sağlık durumuyla ilgili, “Beş büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” dedi.

"TÜM MAL VARLIĞIMI EŞİME BIRAKIYORUM"
Tedavi sürecinde en büyük desteği eşi Burcu Alço’dan gördüğünü vurgulayan Alço, “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim” ifadelerini kullandı.

 Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.”

Nuri Alço vasiyetini açıkladı Tüm mal varlığını bir kişiye bıraktı


 

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#Nuri Alço#Kanal D#Yeşilçam

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