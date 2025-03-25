Nuri Alço: Cüneyt Arkın sette gerçek tokat atardı

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Oyuncu, geçmişte ailelerin çocuklarını bu sahneler sayesinde yabancılardan içecek almamaları konusunda uyardığını belirterek, “Şimdi beni gören aileler teşekkür ediyor, ‘Senin sayende çocuklarımız kurtuldu’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Nuri Alço, Cüneyt Arkın’la çekimlerde yaşadığı ilginç anıları anlattı. Oyuncu, Arkın’ın dövüş sahnelerinde gerçek tokat attığını belirtti:

“Provada hazırlık yapardık, ‘İlk tokadı sağdan vuracağım, sonra karnına soldan tekme atacağım’ derdi. Biz de ona göre hazırlanırdık ama kayıt başladığında tam tersini yapardı. Ben sağdan tokat beklerken, soldan gelen gerçek tokatla sarsılır, ardından bir anda sağdan tekmeyi yerdim. O yüzden Cüneyt Abi’yle sahnelerimizdeki tüm yüz mimiklerimiz tamamen gerçekti.”