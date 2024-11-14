Nurgül Yeşilçay neden dizelerde oynamıyor?

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Gökhan Çınar’ın YouTube programına konuk olan oyuncu, önce yaşanan toplumsal olaylar nedeniyle üzgün olduğunu dile getirerek “Biraz düşüğüm” dedi. Ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem de II. Dünya Savaşı’ydı. Sıkıntılı dönemler, insanların en çok gülmeye ihtiyacı olan zamanlardır. Komediye ihtiyaç varken biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır. İnsanlar bana ‘Neden dizilerde oynamıyorsun?’ diyor, çünkü dizi yok.”