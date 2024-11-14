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Nurgül Yeşilçay neden dizelerde oynamıyor?

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#Nurgül Yeşilçay#II. Dünya Savaşı#Kabare
Nurgül Yeşilçay neden dizelerde oynamıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 11:07

NURGÜL Yeşilçay dizilerde rol almamasının nedenini açıkladı.

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Gökhan Çınar’ın YouTube programına konuk olan oyuncu, önce yaşanan toplumsal olaylar nedeniyle üzgün olduğunu dile getirerek “Biraz düşüğüm” dedi. Ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem de II. Dünya Savaşı’ydı. Sıkıntılı dönemler, insanların en çok gülmeye ihtiyacı olan zamanlardır. Komediye ihtiyaç varken biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır. İnsanlar bana ‘Neden dizilerde oynamıyorsun?’ diyor, çünkü dizi yok.”

 

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#Nurgül Yeşilçay#II. Dünya Savaşı#Kabare

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