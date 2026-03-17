Nükhet Duru'dan eski şarkıya yeni yorum

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 09:30

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, sosyal medya için hazırladığı yeni bir projeyle dinleyicilerin karşısına çıktı.

Sanatçı, Kenan Doğulu’nun yaklaşık 35 yıl önce yaptığı ilk bestelerden biri olan “Tak Etti Canıma”yı farklı bir yorumla yeniden seslendirdi.

Duru, parçayı dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna’nın “La Isla Bonita” adlı şarkısıyla birleştirerek yeni bir düzenleme hazırladı.

Proje kapsamında Nükhet Duru, Ankara merkezli müzik grubu Pandami Music ile birlikte çalıştı.

Şarkının yeni düzenlemesi de grup tarafından yapıldı. “Tak Etti Canıma X La Isla Bonita” adıyla hazırlanan çalışma için sosyal medyaya özel bir klip de çekildi. Klip ve şarkı ilk olarak Instagram üzerinden yayınlandı. Nükhet Duru, “Tak Etti Canıma”yı ilk kez 1992 yılında yayınladığı “Aman Tanrım” adlı albümünde seslendirmişti.

 

