Nükhet Duru'dan eski şarkıya yeni yorum

Sanatçı, Kenan Doğulu’nun yaklaşık 35 yıl önce yaptığı ilk bestelerden biri olan “Tak Etti Canıma”yı farklı bir yorumla yeniden seslendirdi.

Duru, parçayı dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna’nın “La Isla Bonita” adlı şarkısıyla birleştirerek yeni bir düzenleme hazırladı.



Proje kapsamında Nükhet Duru, Ankara merkezli müzik grubu Pandami Music ile birlikte çalıştı.