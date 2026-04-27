Nükhet Duru hem coştu hem coşturdu

Özel bir gecede sahneye çıkan ünlü sanatçı, kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendirdi. Repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra İbrahim Tatlıses’in ‘Mavi Mavi’, ‘Gülüm Benim’ ve ‘Allah Allah’ eserlerine de yer veren Nükhet Duru, yorumuyla büyük alkış aldı.

Salondaki kalabalık, sanatçının tüm şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Hareketli şarkılarıyla 2 bin kişilik salonu ayağa kaldırıp dans ettiren Duru, davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

İddialı sahne kıyafeti tercihleriyle bilinen Nükhet Duru, Antalya’daki özel geceye de siyah renkteki şık elbisesi ve ışıltılı aksesuarlarıyla damga vurdu.