Nükhet Duru: Hadise’nin sahnesiyle ilgilenmiyorum

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HADİSE POLEMİĞİ

Nükhet Duru, Saba Tümer ve Nilgün Belgün, “Kaynat Bakalım” adlı gösterilerini önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneledi. Gösteri öncesi Nükhet Duru’ya Attila Atasoy’la yaşadığı “Hadise polemiği” soruldu.

HER ŞEY MÜBAH MI?

Hadise’nin Harbiye şovunu beğenmeyen Duru, sorular üzerine “Attila’ya şaka yollu bir cümle sarf ettim. O, oraya evirdi. Kimsenin sahnesiyle fazladan ilgilenmiyorum” dedi. Sanatçı, “Sahnede her şey mübah mıdır?” sorusuna da imalı bir yanıt verdi: “Hayatta her şey mübah mı?”

NE OLMUŞTU?

Hadise 10-11 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkmış, ünlü popçuyu izlemeye giden Attila Atasoy “Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise” şeklinde paylaşım yapmıştı. Nükhet Duru o paylaşımın altına “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” diye yazınca, Atasoy sert karşılık vermişti: “Senin tuhaf göbek-kalça danslarına razı mı olalım yani?”

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