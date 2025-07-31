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Nükhet Duru: Hadise’nin sahnesiyle ilgilenmiyorum

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#Nükhet Duru#Hadise#Harbiye Açıkhava
Nükhet Duru: Hadise’nin sahnesiyle ilgilenmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 08:30

Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan Nükhet Duru, şovunu beğenmediği Hadise’yle ilgili soruları yanıtlamak istemedi: “Kimsenin sahnesiyle fazladan ilgilenmiyorum.”

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HADİSE POLEMİĞİ

Nükhet Duru, Saba Tümer ve Nilgün Belgün, “Kaynat Bakalım” adlı gösterilerini önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneledi. Gösteri öncesi Nükhet Duru’ya Attila Atasoy’la yaşadığı “Hadise polemiği” soruldu.

Nükhet Duru: Hadise’nin sahnesiyle ilgilenmiyorum

HER ŞEY MÜBAH MI?

Hadise’nin Harbiye şovunu beğenmeyen Duru, sorular üzerine “Attila’ya şaka yollu bir cümle sarf ettim. O, oraya evirdi. Kimsenin sahnesiyle fazladan ilgilenmiyorum” dedi. Sanatçı, “Sahnede her şey mübah mıdır?” sorusuna da imalı bir yanıt verdi: “Hayatta her şey mübah mı?”

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NE OLMUŞTU?

Hadise 10-11 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkmış, ünlü popçuyu izlemeye giden Attila Atasoy “Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise” şeklinde paylaşım yapmıştı. Nükhet Duru o paylaşımın altına “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” diye yazınca, Atasoy sert karşılık vermişti: “Senin tuhaf göbek-kalça danslarına razı mı olalım yani?”

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Nükhet Duru: Hadise’nin sahnesiyle ilgilenmiyorum

 

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#Nükhet Duru#Hadise#Harbiye Açıkhava

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