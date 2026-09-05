Nişantaşı'nda yürüyemezdim

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Sanat hayatında 50 yılı geride bırakan sanatçı, geçmişte sokakta yürümenin kendisi için zor olduğunu söyledi:

“Çok fazla ilgi vardı. Mesela Nişantaşı’na çıkamıyordum. Etraftaki vatandaşlar sohbet etmek istiyordu. Halkımla bağımı koparmadım. Halen beni seviyorlar. Bana, ‘Senin sayende öğretmen oldum’, ‘Eşime evlenme teklif ettim’ ve ‘Umudumu yitirmiyorum’ gibi şeyler diyorlar.”

Binboğa, yapay zekâ hakkında ise “Duygular ortadan kalktı, yapay zekâ eserler üretip sesinizi taklit ediyor. Mesela benim sesimi yapmışlar. Tereddütte düştüm, ‘Ben söylüyorum’ gibi. Bu çağda bundan kurtulmamız mümkün değil” dedi.