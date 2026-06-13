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Nilüfer'den bir Kayahan hatırası

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#Nilüfer#Kayahan#İpek Açar
Nilüferden bir Kayahan hatırası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:37

NİLÜFER, usta besteci ve yorumcu Kayahan’ın daha önce hiç yayınlanmamış şarkısı ‘Sabaha Kadar’ı seslendirdi.

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 Kayahan’ın yıllar önce yazdığı eser, ilk olarak İpek Açar’ın albümü için bestelendi. Açar’ın şarkıyı Nilüfer’e armağan etmesiyle de yeniden hayat buldu.

Parçanın düzenlemesini, modern müzikal yaklaşımı ve özgün sound’uyla dikkat çeken İskender Paydaş üstlendi. ‘Sabaha Kadar’ı kaydederken duygusal anlar yaşadığını dile getiren Nilüfer, “Bu şarkıyı seslendirirken hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşadım. Yıllar sonra yeniden bir Kayahan şarkısı seslendirmek benim için çok özel bir duygu oldu” dedi.

Nostalji esintileri taşıyan klibin yönetmen koltuğuna Kemal Başbuğ oturdu. Tarihi bir otobüste çekilen klipte Nilüfer, orkestrasında yer alan müzisyen ekibiyle birlikte izleyicileri geçmişin renkli ve sıcak günlerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Çekimler boyunca müzisyen ekibiyle birlikte eğlence dolu anlar yaşadığını dile getiren sanatçı, bu enerjinin ve doğal anların klibe de yansıdığını belirtti.

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#Nilüfer#Kayahan#İpek Açar

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