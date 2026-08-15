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Nilüfer’den Anadolu turnesi

Güncelleme Tarihi:

#Nilüfer#Senfonik Geceler#Anadolu Turnesi
Nilüfer’den Anadolu turnesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 08:08

NİLÜFER, temmuz ayında Harbiye’de gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören ‘Senfonik Geceler’ konserinin ardından geçen gün tüm biletleri tükenen Ankara konseriyle de dinleyicilerinden yoğun ilgi gördü.

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Sanatçı, Anadolu turnesinde de sevenleriyle bir araya gelecek. Nilüfer, yıl sonuna kadar gerçekleştireceği 10 konserle Türkiye’nin farklı şehirlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Nilüfer, 30 yıl aradan sonra 19 Eylül’de Samsun’daki Doğu Park Amfi Tiyatro’sunda sahne alacak. Sanatçı, kariyerinde ilk kez 21 Kasım’da Diyarbakır’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verecek.

53 yıllık sanat yaşamının heyecanını hâlâ ilk günkü gibi sahneye taşıyan Nilüfer, konser maratonuna durmadan devam edecek.

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#Nilüfer#Senfonik Geceler#Anadolu Turnesi

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