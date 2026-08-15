Nilüfer’den Anadolu turnesi

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Sanatçı, Anadolu turnesinde de sevenleriyle bir araya gelecek. Nilüfer, yıl sonuna kadar gerçekleştireceği 10 konserle Türkiye’nin farklı şehirlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Nilüfer, 30 yıl aradan sonra 19 Eylül’de Samsun’daki Doğu Park Amfi Tiyatro’sunda sahne alacak. Sanatçı, kariyerinde ilk kez 21 Kasım’da Diyarbakır’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde konser verecek.

53 yıllık sanat yaşamının heyecanını hâlâ ilk günkü gibi sahneye taşıyan Nilüfer, konser maratonuna durmadan devam edecek.