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Nilüfer, Times Meydanı'nda

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#Nilüfer#Kara Gözünün Hasretinden#Müzik
Nilüfer, Times Meydanında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:52

TÜRK popunun önde gelen isimlerinden Nilüfer, dijital müzik platformu Spotify’ın kadın sanatçıların görünürlüklerini artırmayı hedefleyen global müzik programı ‘Spotify Equal’ın mayıs ayı elçisi oldu.

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 “Kara Gözünün Hasretinden” adlı yeni şarkısını kısa süre önce müzikseverlerle buluşturan sanatçıya, Equal Global ile Equal Türkiye’nin hem kapaklarında hem çalma listelerinde yer verildi. Nilüfer’in görüntüleri, önümüzdeki günlerde New York’un meşhur Times Meydanı’ndaki Spotify billboard’unda ve FC Barcelona maçı esnasında LED’lerde de yayınlanacak. Spotify’ın ‘Equal’ programı, müzik endüstrisinde kadınlar için eşitliği teşvik ederek, onların seslerini daha çok duyurabilmelerini, daha çok kişinin onlardan ilham alabilmesini ve kadınlar için daha fazla fırsat yaratabilmeyi amaçlıyor.

Nilüfer, Times Meydanında



 

 

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#Nilüfer#Kara Gözünün Hasretinden#Müzik

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