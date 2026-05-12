Nilgün Belgün: Sanatçı rol model olmalı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 10:01

NİLGÜN Belgün, Anneler Günü’nde sunuculuğunu kızı Oylum Seçin’in üstlendiği ‘Kum Saati’ adlı radyo programına konuk oldu.

 Sanatçı, kızının “Nasıl bir annesin?” sorusunu “Genç yaşta anne oldum. Çalışan bir anneydim. Sana sormak lazım nasıl bir anneyim?” diye yanıtladı. Seçin de annesinin sorusuna “Biz senden razıyız” diye karşılık verdi.

“Bir çocuğu yetiştirirken nelere dikkat etmeli?” sorusuna Belgün “Çok sevgi vermeli ama disiplin de şart. Özellikle de bir ülkede sanatçı kimliğin varsa, rol model olmalısın. Birçok sanatçı bu fikrime katılmasa da ben bu konuda katıyım” cevabını verdi.

Usta oyuncu “Sanat dünyasından dostların kimler?” sorusunu ise “İsim veremem ama sanat dünyasından 5 tane dostum var” diyerek yanıtladı. Nilgün Belgün yeni bir oyun hazırlığında olduğunu da söyledi:

“Yeni oyunumun içeriği ‘Hayat Sen Benimsim’ kitabımdan. Oyunun şarkılarını çalışıyoruz.”

