 Nil Keser "Ben Katre’nin aksine içime dönük, sakin biriyim.”

8 Nisan’da vizyona giren “Son Parti” sinema filminde Katre karakterini canlandıran Nil Keser, “Katre gibi güçlü ve ne istediğini bilen genç bir kadını oynamak çok keyif verici ve kamçılayıcıydı. Ben Katre’nin aksine içime dönük, sakin biriyim” dedi.

Başrollerini Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş, Sezer Sarıçay’ın paylaştığı film, Shakespeare'in "Hırçın Kız" (The Taming of the Shrew) adlı komedi oyununun serbest bir uyarlaması.



İkiz kardeşler Katre ve Birsu, Şehnaz Lisesi 12. sınıfta okurlar. Birsu okulun popüler kızı, Katre ise ailenin asi çocuğudur. Dönem sonu gelmiş ve bir Şehnaz Lisesi geleneği haline gelmiş Egemen’in doğum günü partisi kutlanacaktır. Ancak o yıl mezun olacaklar ve bu sınavlardan önce son kez bir araya gelecekleri özel bir akşam olacaktır.

12 D öğrencisi Deniz, Birsu’ya aşıktır ve o akşam açılmayı planlar. Ancak Birsu’nun pimpirikli babası doğum gününe gitmesine yalnızca ikiz kardeşi Katre’de gelirse izin verir. Katre’nin ise bir partiye gitmeye hiç niyeti yoktur. Durumu öğrenen Deniz, Katre’yi partiye gitmeye ikna edecek birini aramaya başlar.