Nihat Doğan’dan ‘onur’ davası

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İddiaya göre, Antalya’da yaşayan Özgür Akay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Doğan’a “köpek” ve “dallama” diyerek hakaret etti.

Avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla mahkemeye başvuran Doğan’ın dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Özgür Akay tarafından müvekkile hakaret edilmiştir. Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kamuya açık bir alanda bahsi geçen ifade ve olgular yüzünden müvekkilin şeref, onur ve saygınlığı rencide edilmiştir. Bu haksız fiilin müvekkilim nezdinde manevi zarar oluşturduğu açık bir gerçektir. Bu nedenle müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden Özgür Akay’ın tazminata mahkûm edilmesini talep ediyoruz.”