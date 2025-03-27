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Nihat Doğan’dan ‘onur’ davası

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#Nihat Doğan#Özgür Akay#Esennur Ezgi
Nihat Doğan’dan ‘onur’ davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:31

Türkücü Nihat Doğan, sosyal medya hesabı X üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Özgür Akay’a 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

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İddiaya göre, Antalya’da yaşayan Özgür Akay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Doğan’a “köpek” ve “dallama” diyerek hakaret etti.

Avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla mahkemeye başvuran Doğan’ın dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Nihat Doğan’dan ‘onur’ davası

Özgür Akay tarafından müvekkile hakaret edilmiştir. Sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kamuya açık bir alanda bahsi geçen ifade ve olgular yüzünden müvekkilin şeref, onur ve saygınlığı rencide edilmiştir. Bu haksız fiilin müvekkilim nezdinde manevi zarar oluşturduğu açık bir gerçektir. Bu nedenle müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden Özgür Akay’ın tazminata mahkûm edilmesini talep ediyoruz.”

 

 

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#Nihat Doğan#Özgür Akay#Esennur Ezgi

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