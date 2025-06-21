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Nihal Candan'ın vefatı sevenlerini yıktı: İçim yanıyor, hastane koridorları dar geliyor!

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#Nihal Candan#Anoreksiya#İşte Benim Stilim
Nihal Candanın vefatı sevenlerini yıktı: İçim yanıyor, hastane koridorları dar geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 08:46

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Candan'ın vefatı sevenlerini derinden sarstı.

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PINAR KERİMOĞLU

Ve melek oldu... Elim gitmedi... İçim yanıyor... Hastane koridorları dar geliyor.

Nihal Candanın vefatı sevenlerini yıktı: İçim yanıyor, hastane koridorları dar geliyor

ÇİĞDEM TUNÇ

Keşke keşke psikiyatrik yardımlar alabilmiş olsaydı,çok üzüldüm,Allah rahmet eylesin

Nihal Candanın vefatı sevenlerini yıktı: İçim yanıyor, hastane koridorları dar geliyor

SEVİM EMRE

Tanımıyordum ama çok üzüldüm yazık çok yazık Allah rahmet eylesin.

Nihal Candanın vefatı sevenlerini yıktı: İçim yanıyor, hastane koridorları dar geliyor

PROF. DR. YEŞİM ERBİL

Zirveye çıkaran iki yüzlü insanlar sonra yere attı ve üstünde tepindi. Bunları kaldıramadı. Ben üzüldüm. Aslında sosyolojisinin incelenmesi gereken bir durum. Şu anda da zirvede olan fenomenler için de geçerli. Yani o zirveye çıkış içi boş bir çıkış. Mekanı cennet olsun.

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Nihal Candanın vefatı sevenlerini yıktı: İçim yanıyor, hastane koridorları dar geliyor

TUĞÇE ERGİŞİ (İşte Benim Stilim yarışmasından arkadaşı)

Gencecik bir kız... Yarışmadayken de ondan büyük olduğum için hep kardeş gözüyle baktığım biriydi... Ünlülüğü iyi yönetememek, hayat bazen kader ve en çok da yanlış arkadaş seçimi... Bildiklerimden dolayı daha çok üzülüyorum. Allah ailesine sabır versin. Allah rahmet eylesin. Üzüldüm çok, kalbimde sızı var. Gencecik bir kız çocuğu keşke neşesini sonra hayatını kaybetmeseydi. Üzüldüm çok.

AYSU BACEOĞLU

Ah çok üzgünüm mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Anoreksiya Nervoza nedir?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülen, yeme bozuklukları arasında en ciddi olanlardan biridir. Kişi, zayıf olmasına rağmen kendini kilolu hisseder ve sürekli kilo vermeye çalışır. Bu durum zamanla aşırı kilo kaybına, ciddi sağlık sorunlarına hatta hayati tehlikelere yol açabilir.

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Nihal Candanın vefatı sevenlerini yıktı: İçim yanıyor, hastane koridorları dar geliyor

Belirtileri şunlar olabilir:

Aşırı zayıflık ve hızlı kilo kaybı
Yemeği reddetme ya da çok az yeme
Vücut ağırlığına takıntı
Aynada kendini kilolu görme (vücut dismorfisi)
Halsizlik, tansiyon düşüklüğü, saç dökülmesi
Adet düzensizlikleri (kadınlarda)

Tedavisi nasıl yapılır?

 Anoreksiya Nervoza’nın tedavisi psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve bazı durumlarda hastaneye yatış gerektirir. Hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik nedenleri de ele alınmalıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ciddileşmesini önlemede büyük rol oynar.

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#Nihal Candan#Anoreksiya#İşte Benim Stilim

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