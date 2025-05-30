Nihal Candan: Terapistim tartılmamı yasakladı

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Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk olan Candan, ağır stres nedeniyle 33 kiloya kadar düştüğünü söyledi:

“Stresle başa çıkmak için yemeği değil, maneviyatı seçtim. Bedenim artık bulunduğu yeri sevmiyordu, adeta kendini ortadan kaldırmak istedi. Zayıflıktan ölmek üzereydim.”



Zihinsel sağlığıma odaklandık



Profesyonel destek alarak bu süreci atlatmaya çalıştığını dile getiren ünlü isim, “Psikoterapistim tartılmamı kesinlikle yasakladı. Artık bu kilo gündeminden bir an önce kurtulmam gerektiğini, kafamda sürekli kiloyla ilgili düşünceler oldukça kendimi toparlamamın imkânsız olduğunu söyledi” diyerek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına odaklandığını ifade etti.