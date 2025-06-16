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Nihal Candan doğum gününü kutladı

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#Nihal Candan#Pınar Kerimoğlu#Bahar Candan
Nihal Candan doğum gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 08:13

Bir süredir anoreksiya hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan önceki gün hastane odasında doğum gününü kutladı.

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Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan’a pasta sürprizi yaptığı o anları takipçileriyle paylaştı.

Durumu hâlâ ciddiyetini koruyan Nihal Candan, pastasını kesti ancak pastasında bulunan çileği bile yiyemedi. 29 yaşına giren Nihal Candan da doğum günü kutlamasından karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Nihal Candan doğum gününü kutladı

Nihal Candan, Kasım 2023’te “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti. İki kez yoğun bakıma kaldırılan Candan’ın tedavisi normal odada devam ediyor.

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Nihal Candan doğum gününü kutladı

 

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#Nihal Candan#Pınar Kerimoğlu#Bahar Candan

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