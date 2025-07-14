Nez'den şaşırtan açıklama: Karın kasına bakmam, benim param ikimize de yeter

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Tatil planı sorulunca “Dededen yadigâr bir yerimiz var Avşa Adası’nda, oraya gideceğim” diyen şarkıcı, aşk sorusuna da “Hayatımda kimse yok” yanıtını verdi ve ekledi:



“O kişi neredeyse karşıma çıksınartık. İnşallah Avşa’dadır. Ben bakmam öyle six pack’i (karın kası) olsun, yakışıklı olsun diye. Adam gibi adam olsun, kalbi güzel olsun yeter. Benim ikimize de yetecek kadar param var, ben herkese bakarım.”

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yaz Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşadığını açıklamış ancak mutluluk kısa sürmüştü...

Gözden Kaçmasın Çok konuşulan aşk sessiz sedasız bitti! Haberi görüntüle

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Eğlence gecesi

Kızları Deren ve Derin Talu’yla çıktığı Cannes tatilinden yeni dönen Defne Samyeli önceki gece Bebek Otel’deydi.

Samyeli, eğlence çıkışı biri erkek, diğeri kadın iki arkadaşıyla taksiye binerken görüntülendi. Ön koltuğa oturan erkek arkadaşı, fotoğraf çeken muhabirlere eliyle “tamam” işareti yaptı.

Röportaj vermek istemiyoruz

Nilperi Şahinkaya’dan ayrıldıktan sonra Amerikalı model Sydney Holloway ile ilişki yaşamaya başlayan heykeltıraş Emre Yusufi, önceki gün sevgilisiyle Akmerkez’de görüntülendi.

Holloway ile poz veren Yusufi, soruları “Röportaj istemiyoruz, sizi kırmamak için poz verdik, ısrarcı olmayın lütfen” diyerek yanıtsız bıraktı.

Dipçik gibiyim

Geçen hafta Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, önceki akşam Maslak’taki Mahsus Sahne’de dinleyicileriyle buluştu.

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Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden sanatçı, hakkında çıkan ölüm haberlerine sitem etti: “Ölüm saatimi yazan mı dersiniz, mezarlığı yazan mı... Bu kadar mı meraklısınız beni öldürmeye? Ölmedim, ölmeyeceğim. Tansiyonum düştü sadece. Dipçik gibiyim. Küllerimden doğup da geldim!”