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Nez'den şaşırtan açıklama: Karın kasına bakmam, benim param ikimize de yeter

Güncelleme Tarihi:

#Nez#Defne Samyeli#Emre Yusufi
Nezden şaşırtan açıklama: Karın kasına bakmam, benim param ikimize de yeter
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 11:38

Nez önceki gün Cihangir’deydi.

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Tatil planı sorulunca “Dededen yadigâr bir yerimiz var Avşa Adası’nda, oraya gideceğim” diyen şarkıcı, aşk sorusuna da “Hayatımda kimse yok” yanıtını verdi ve ekledi:

 “O kişi neredeyse karşıma çıksınartık. İnşallah Avşa’dadır. Ben bakmam öyle six pack’i (karın kası) olsun, yakışıklı olsun diye. Adam gibi adam olsun, kalbi güzel olsun yeter. Benim ikimize de yetecek kadar param var, ben herkese bakarım.”  

Nezden şaşırtan açıklama: Karın kasına bakmam, benim param ikimize de yeter

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yaz Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşadığını açıklamış ancak mutluluk kısa sürmüştü...

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Eğlence gecesi

Kızları Deren ve Derin Talu’yla çıktığı Cannes tatilinden yeni dönen Defne Samyeli önceki gece Bebek Otel’deydi.

Nezden şaşırtan açıklama: Karın kasına bakmam, benim param ikimize de yeter

Samyeli, eğlence çıkışı biri erkek, diğeri kadın iki arkadaşıyla taksiye binerken görüntülendi. Ön koltuğa oturan erkek arkadaşı, fotoğraf çeken muhabirlere eliyle “tamam” işareti yaptı. 

Röportaj vermek istemiyoruz

Nilperi Şahinkaya’dan ayrıldıktan sonra Amerikalı model Sydney Holloway ile ilişki yaşamaya başlayan heykeltıraş Emre Yusufi, önceki gün sevgilisiyle Akmerkez’de görüntülendi.

Nezden şaşırtan açıklama: Karın kasına bakmam, benim param ikimize de yeter

Holloway ile poz veren Yusufi, soruları “Röportaj istemiyoruz, sizi kırmamak için poz verdik, ısrarcı olmayın lütfen” diyerek yanıtsız bıraktı. 

Dipçik gibiyim

Geçen hafta Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, önceki akşam Maslak’taki Mahsus Sahne’de dinleyicileriyle buluştu.

Nezden şaşırtan açıklama: Karın kasına bakmam, benim param ikimize de yeter

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Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden sanatçı, hakkında çıkan ölüm haberlerine sitem etti: “Ölüm saatimi yazan mı dersiniz, mezarlığı yazan mı... Bu kadar mı meraklısınız beni öldürmeye? Ölmedim, ölmeyeceğim. Tansiyonum düştü sadece. Dipçik gibiyim. Küllerimden doğup da geldim!” 

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#Nez#Defne Samyeli#Emre Yusufi

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