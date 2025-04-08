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New York’ta gala gecesi

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#Nükhet Duru#Nilgin Belgün#Amerika Türk Kadınlar Birliği
New York’ta gala gecesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 08:25

Nükhet Duru ve Nilgin Belgün, Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin 67. yıl gala gecesinde sahneye çıktı.

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Sunuculuğunu Tolga Garipoğlu’nun üstlendiği özel gece, 5 Nisan’da New York Athletic Club’da gerçekleştirildi. Gecede A Milli Takım oyuncusu Arda Güler ile Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcuların imzalı takım formaları açık artırmayla satışa sunuldu. Açık artırmanın ardından ünlü tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün sahneye çıktı.

New York’ta gala gecesi

Sanatçı, ilk tiyatro yıllarında ünlü isimlerle yaşadığı hatıralarını anlattı. Daha sonra ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı. Sanatçı söylediği şarkılarla davetlileri coşturdu. Nilgün Belgün, Nükhet Duru ile sahnede bir araya geldikleri anları sosyal medyasında “New York gecesinde final bölümünü Nükhet’le birlikte bitirdik. Herkesin coşkusu ve mutluluğu bize de bulaştı. Mutluluk da bulaşıcıdır.”

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New York’ta gala gecesi

 

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#Nükhet Duru#Nilgin Belgün#Amerika Türk Kadınlar Birliği

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