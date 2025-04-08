New York’ta gala gecesi

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Sunuculuğunu Tolga Garipoğlu’nun üstlendiği özel gece, 5 Nisan’da New York Athletic Club’da gerçekleştirildi. Gecede A Milli Takım oyuncusu Arda Güler ile Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcuların imzalı takım formaları açık artırmayla satışa sunuldu. Açık artırmanın ardından ünlü tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün sahneye çıktı.

Sanatçı, ilk tiyatro yıllarında ünlü isimlerle yaşadığı hatıralarını anlattı. Daha sonra ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı. Sanatçı söylediği şarkılarla davetlileri coşturdu. Nilgün Belgün, Nükhet Duru ile sahnede bir araya geldikleri anları sosyal medyasında “New York gecesinde final bölümünü Nükhet’le birlikte bitirdik. Herkesin coşkusu ve mutluluğu bize de bulaştı. Mutluluk da bulaşıcıdır.”

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