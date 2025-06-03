Neşe Erberk'ten İngiliz güzele destek: Ben de yarışmayı terk ederdim

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Erberk, “Normalde Miami’de yaşıyorum. Yılda iki kere Türkiye’ye gelerek buradaki anaokullarımı geziyorum. Şimdi Hatay’da bir anaokulu açacağız. Depremde en çok hasar gören ilimiz. Hiç olmazsa oradaki çocuklara dokunacağımız için mutluyuz. 48’inci anaokulu olacak. Belki yakında Miami’de açabiliriz. Hayalim o” dedi.

Neşe Erberk’e Hindistan’da düzenlenen Miss World’de yarışan İngiliz güzel Milla Magee’nin “Buraya insanlara kiraya verilmek ve yaşlı zengin sponsorlara teşhir edilmek için gelmedim” diyerek yarışmadan çekilmesi hakkında ne düşündüğü de soruldu.

Neşe Erberk konuyla ilgili şunları söyledi:

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“Şimdi duydum, şaşkınım. Böyle şey olmaması gerekiyor. Güzellik yarışmaları, sporda olimpiyat gibi. Çizgisinin dışında yaklaşımla kabul edilmez. Ben de olsam terk ederdim. Böyle şey duyduğuma üzüldüm” dedi.

Erberk yarışmada dereceye giremeyen Türkiye güzeli İdil Bilgen için ise “Çok beğeniyorum. Türkiye’deki yarışmadaki jüri üyelerinden biriydim. Tıp mezunu olması, belki kızım Selin’den dolayı özdeşleştirdiğim için yakın hissettim. Fiziksel olarak da beğendim. En çok konuşmalarından etkilendim. Artık güzellik yarışması fizik değil, kendini ifade etmesine ve projelerinin olmasına önem veriyor” yorumunda bulundu.