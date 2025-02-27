Nermin Bezmen kaybettiÄŸi eÅŸi Tolga SavacÄ±yÄ± andÄ±: Sana o kelimeyi hiÃ§ yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m

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Ä°ÅŸte Nermin Bezmen'in Tolga SavacÄ±'ya olan Ã¶zlemini dile getirdiÄŸi o paylaÅŸÄ±mÄ±:

"AÅŸkÄ±m, canÄ±m Tolgam, mert, sadÄ±k, tutkulu sevgilim, bir sene evvel 25 Åžubat'ta Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±n yolculuÄŸuna. Takvimin cilvesi aslÄ±nda 367. gÃ¼nÃ¼ gidiÅŸinin. Sana hasretim; Ã§arpÄ± 367 bugÃ¼n. "Ã–lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼"n deÄŸil bugÃ¼n. Sana hiÃ§ yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m ben o kelimeyi ve hiÃ§ kullanmadÄ±m ardÄ±ndan. Sevenlerinle, sevdiklerinle senin o dÃ¼rÃ¼st, sevgi, aÅŸk dolu, cÃ¶mert, mÃ¼cadeleci karakterini, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±, benimle paylaÅŸmayÄ± seÃ§tiÄŸin on dÃ¶rt yÄ±l, iki ay, on Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼, senin var oluÅŸunu, ardÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼zellikleri, iyilikleri kutlayacaÄŸÄ±z bugÃ¼n."

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"CanÄ±m benim, biz yan yanayken de Ã¶zlerdik birbirimizi, hatÄ±rlarsÄ±n. Seni sakladÄ±ÄŸÄ±mdan bu yana Ã§aresiz hasretim, yasÄ±m, hÃ¼znÃ¼m hiÃ§ azalmadÄ± ama seviyorum onlarÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sana aitler. AcÄ±tÄ±rken yÃ¼reÄŸimi Ä±sÄ±tÄ±yorlar. GÃ¶zyaÅŸlarÄ±m da hala bahane arÄ±yor akmaya. Buluyor da... Ama sÄ±cacÄ±k akÄ±yorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sen varsÄ±n iÃ§inde canÄ±m benim."

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" Senden bu kadar uzak ama sana bu kadar yakÄ±n olmak... iÅŸte bu teselli ediyor beni. YasÄ±n kendisi yasa teselli oluyor, ne garip, deÄŸil mi? Burada olsan uzun uzun konuÅŸurduk bunu ÅŸimdi. Ama duyduÄŸunu biliyorum canÄ±m benim. Seni yÃ¼ce Yaradan'a gÃ¶nderdiÄŸim bu tarih benim yeni miladÄ±m oldu. Ã‡ok daha duygusal ama bir o kadar daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼m ÅŸimdi."

"Yeni bir Nermin'im artÄ±k. Sen bu halimi de severdin, bendeki bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlarÄ± sevdiÄŸin gibi. Yaradan ÅŸefkatiyle sarmalayÄ±p Ã¶dÃ¼llendirsin seni birtanem. Seni o aÅŸÄ±k yÃ¼reÄŸinden, aÅŸk bakan gÃ¶zlerinden hasretle Ã¶pÃ¼yor, o gÃ¼zel ruhuna dualarÄ±mÄ± gÃ¶nderiyorum canÄ±m Tolga'm"

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