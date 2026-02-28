'Ayrılık zor' şarkısıyla kalplerde yer etmişti... Efsane şarkıcı hayata veda etti

Haberin Devamı

"Calendar Girl", Happy Birthday Sweet Sixteen, Stupid Cupid gibi şarkılarıyla tanınan Sedaka, 86 yaşındaydı.

Sedaka'nın en unutulmaz şarkılarından biri de Breaking Up Is Hard to Do (Ayrılık Zordur) olmuştu.

Ünlü şarkıcının ölüm haberini ailesi, yaptığı bir açıklamayla duyurdu. "Çok sevgili eş, baba ve dedemiz Neil Sedaka'nın vefatı hepimizi sarstı" denilen açıklamada ünlü şarkıcının "gerçek bir rock'n roll efsanesi olduğuna ve milyonlarca kişiye ilham verdiğine" değinildi.

Aile "Onu tanıma şansına ulaşan bizler izin inanılmaz biriydi. Çok özlenecek" diye bitirdi mesajını.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Neil Sedaka, 27 Şubat Cuma günü kendini kötü hissettiğini söyleyince çağrılan bir ambulansla hastaneye götürüldü. Los Angeles'taki hastanede de hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Sedaka, 1950'li yıllardan başlayarak 1970'lere kadar birçok kez Grammy ödülüne aday gösterildi. Solo kariyerine başlamadan önce de The Tokens adlı grupla birlikte çalışıyordu.

1962'de Lea Strassberg ile evlenen Neil Sedaka'nın iki çocuğu vardı.

Sedaka, 1962 yılından ölümüne kadar Lea Strassberg ile evliydi.