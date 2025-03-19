Neco sessizliğini bozdu

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USTA piyanist Kerem Görsev, bir süredir Neco’nun müzisyen kızı Zeynep Özyılmazel’le aşk yaşıyordu. Piyanist, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandıklarını açıklamıştı.

Piyanist, evlilik konusunda Neco’yla görüşüp görüşmediği sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“Kendisiyle konuşmadım. Zeynep’le konuştum. Zeynep’i zaten 20 küsur senedir tanıyorum. Keyifli bir hikâye oldu. Neco’yu en son televizyon programım vardı, orada ve Bodrum’da yat limanında görmüştüm. Biliyordur herhalde nişanı. Yüzük taktık.”

Zeynep Özyılmazel’in babası Neco, konuyla ilgili sorularımıza yanıt verdi:

“Çıkan haberleri görmedim. Ben son derece güzel bir emeklilik hayatı yaşıyorum. Dışarısıyla alakam yok. Bunların hiçbirinden haberim yok. Çünkü Zeynep’le uzun yıllardır görüşmüyorum. Koskocaman bir insan, onların hayatı onlara ait. Evlilikleri beni ilgilendirmiyor.”

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Üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Kerem Görsev, 7 senedir Bodrum’da yaşadığını, ekim ayından sonra İstanbul’a döneceğini belirterek bu kararı almasının nedeninin ‘evlilik’ olduğunu açıklamıştı:

“Yazın evleneceğiz. Zeynep’e bıraktım düğünü. Küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul’a döneceğiz.” 64 yaşındaki Kerem Görsev, Zeynep Özyılmazel’le (47) arasındaki yaş farkı hakkında da “Fazla yaş farkı yok. 17 yaş çok mu? Ben öyle şeyleri kafaya takmıyorum. O da sübyan değil, yaşını başını almış biri. Kendi kararlarını veriyor” demişti.

Kerem Görsev, Zeynep Özyılmazel için dört şarkı yaptığını söylemişti: “Yeni albümü de ona ithaf edeceğim.”

Benim bir otoritem var

Neco, 2016 yılında kızları Ayşe Özyılmazel ve Zeynep Özyılmazel hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: “Bana kızlarımla alakalı soru sormayın. İkisi de cezalı. Önce kim olduklarını bilecek, bana saygı gösterecekler. Benim bir adım, saygınlığım ve otoritem var. Benim aldığım kararlara karşı çıkan sopayı yer!”