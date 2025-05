Ne müthiş bir kariyeri vardı... Yakalandığı hastalık onu fena vurdu... Sahnedeyken şarkı sözlerini bile unutuyor

Haberin Devamı

Elbette tam da bu durumda olup yine harikalar yaratan sanat dehaları var tarihte... İşitme kaybı olmasına rağmen klasik müzik tarihinin yüzyıllardır dinlenen eserlerini besteleyen Ludwig van Beethoven gibi..

Diğer yandan elbette bunun için de büyük bir bedel ödedi ve kendini olağanüstü bir şekilde zorladı.

Tıpkı en az 10 yıldır sahnedeyken şarkı sözlerini unuttuğunu itiraf eden ama buna rağmen piyanosunun başına geçip şarkılarını söyleyen ünlü müzisyen Billy Joel gibi.

BÜTÜN KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Yıllardır sürdürdüğü başarılarla dolu kariyerine sağlık sorunuyla mola vermek zorunda kaldı 76 yaşındaki Joel. "

Piyano Man" (Piyano Adam) olarak tanınan Joel, geçen şubat ayında verdiği bir konserde sahnede dengesini kaybedip düşmüştü.

Onun ardından sahneye çıkmayı sürdürse de yaşadığı bir beyin hastalığı yüzünden önümüzdeki aylarda vereceği bütün konserleri iptal etti.

Buna neden olan da Joel'in beynini etkileyen Normal Basınçlı Hidrosefali adlı hastalık.

'DİNLEYİCİLERİMDEN BÜTÜN SAMİMİYETİMLE ÖZÜR DİLERİM'

Ünlü müzisyenin sözcüsünün kaleme aldığı bir açıklama Billy Joel'ın Instagram sayfasından paylaşıldı...

Açıklamada "Normal Basınçlı Hidrosefali" adı verilen bir beyin rahatsızlığı nedeniyle, Joel'in ABD ve İngiltere'de vereceği bütün konserlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Söz konusu hastalığın Joel'in işitme, görme duygularının yanı sıra fiziksel denge sağlamasında da sorunlar yarattığı belirtildi.

Billy Joel'in son performansları nedeniyle hastalığın alevlendiği bilgisi de açıklamada yer aldı. Ünmü müzisyenin, doktorların önerisi doğrultusunda konser ve turnelerine ara vereceğini ve fiziksel bir tedavi göreceği belirtildi.

Sözcüsü tarafından kaleme alınan açıklamada Billy Joel'ın "Dinleyicilerimi hayal kırıklığına uğrattığım için samimi bir şekilde üzgünüm. Anlayışınız için teşekkür ederim" sözlerine de yer verildi.

SAHNEDE DENGESİNİ YİTİRİP DÜŞMÜŞTÜ: Billy Joel, bu yılın şubat ayında ABD, Connecticut'ta kentinde verdiği konserde şarkısını söyleyip bir yandan da mikrofonu seyirciye fırlatmaya çalışırken dengesini yitirip yere düşmüştü. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının durumu o sırada da hayranlarını endişelendirmişti.





Joel'in yakalandığı normal basınçlı hidrosefali, hastalarda unutkanlığı da yol açıyor. Ünlü şarkıcının en az 10 yıldır sahnedeyken şarkı sözlerini unuttuğunu itiraf etti. Görme, işitme ve denge kaybı da hastalığın etkilerinden.

MÜZİK DÜNYASININ YILDIZLARINDAN BİRİ

Tam adıyla William Martin Joel, modern müzik tarihinin en ünlü simalarından biri. 1973 yılında piyasaya çıkan Piano Man adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasında fırtına gibi esmeye başladı.

Bundan dört yıl sonra Just The Way You Are ile Grammy ödülüne değer görüldü. Ondan sonra da müzik kariyerinde başarı grafiği giderek yükseldi.

Uptown Girl, New York State of Mind, Pressure, Rosalinda's Eyes, This Is Time'ın da aralarında bulunduğu şarkılarıyla müzik tarihinde silinmez izler bıraktı.

ÖZEL HAYATI DA RENKLİ

Billy Joel, renkli özel hayatıyla da biliniyor. İlk evliliğini Elizabeth Weber ile yapan Billy Joel, bir dönemin ünlü modeli Christie Brinkley, kendisinden yaşça çok genç Katie Lee ile de boşanmayla biten evlilikler yaptı. 2015 yılından bu yana Alexis Roderick ile evli.

Billy Joel'in Christie Brinkley ile evliliğinden 39 yaşında Alexis Ray adında bir kızı bulunuyor. Şu anda evli olduğu Alexis Roderick'ten de 2015 doğumlu Dello Rose ve 2017 'de dünyaya gelen Remy Anne adında iki küçük kızı da var.

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFELİ NEDİR? Normal Basınçlı Hidrosefali, genellikle 60'lı yaşlarDan sonra görülen bir hastalık. SüreÇ içinde hastanın yürüyüşü değişir, adımları küçülür, dengesi bozulur ve sık sık düşer. Bu arada unutkanlık ve tuvalet ihtiyacını kontrol edememe durumu başlar. Tıpkı Parkinson ve Alzheimer gibi Normal Basınçlı Hidrosefali de yaşlılarda sık görüler bir hastalık. Hastalığın nedeni ise ileri yaşlarda beynin içindeki karıncık adı verilen boşluklarda normalden fazla sıvı birikmesi. Bunun sonucu olarak da beynin giderek küçülmesi. Kimi zaman hastalar bir ameliyatla rahatlatılabilir. Ameliyatta, beyni etkileyen sıvıyı boşaltabilecek bir aparat takılır.

