“Duyulan Şehirler” belgeselinin önceki akşam düzenlenen galasında görüntülenen Yasemin Yürük, yıllar önce dağılan grubu Hepsi’yle ilgili sorulara yanıt verdi. Yürük, grup üyeleriyle görüşüp görüşmediği sorusu üzerine “Allah’ım ne Hepsi’ymiş ya! Arkadaşız hâlâ, tabii ki konuşuyoruz” dedi.

Kanser tedavisi gören babasını kaybeden Yürük, “Gülçin Ergül aradı mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Aramadı. Haberi olduğunu zannetmiyorum. Ama sorun değil. Onun da sanırım kız kardeşinin çocuğuyla ilgili bir sorun olmuş. Ona da buradan geçmiş olsun diyorum, iyi dileklerimi sunuyorum.”

 

