Nazım Hikmet’in ‘Yolcu’su sahnede

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 08:00

NAZIM Hikmet’in unutulmaz eseri “Yolcu” usta oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz’in rejisiyle tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyun, 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) prömiyer yapacak. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu ve Perdeci Oyuncuları tarafından sahneye taşınan oyunda Rutkay Aziz’in yanı sıra Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar ve Enes Sarı rol alıyor.

Nazım Hikmet’in “bir istasyon, üç insan, bir ülkenin vicdanı” olarak tanımladığı eser; yoksulluğun, özlemin ve sessizliğin içinden filizlenen Kuvayi Milliye ruhunu sahneye taşıyor. “Yolcu”, CKM’deki prömiyerinin ardından İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

#Nazım Hikmet#Yolcu#Rutkay Aziz

