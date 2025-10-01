Nazım Hikmet’in ‘Yolcu’su sahnede

Haberin Devamı

Oyun, 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) prömiyer yapacak. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu ve Perdeci Oyuncuları tarafından sahneye taşınan oyunda Rutkay Aziz’in yanı sıra Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar ve Enes Sarı rol alıyor.

Nazım Hikmet’in “bir istasyon, üç insan, bir ülkenin vicdanı” olarak tanımladığı eser; yoksulluğun, özlemin ve sessizliğin içinden filizlenen Kuvayi Milliye ruhunu sahneye taşıyor. “Yolcu”, CKM’deki prömiyerinin ardından İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.