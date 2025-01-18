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Nazım Hikmet şarkılarla anıldı

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#Nazım Hikmet#Nâzım 123 Yaşında: Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni#Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Nazım Hikmet şarkılarla anıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:33

TÜRK şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet Ran, 15 Ocak’taki doğum gününde Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğinde hazırlanan özel bir anma programı ile anıldı.

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “Nâzım 123 Yaşında: Ne güzel şey hatırlamak seni” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin sunuculuğunu Altan Gördüm, açılış konuşmasını Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral gerçekleştirdi.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu’nun Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumladığı gecede unutulmaz konseri ile Zuhal Olcay ve Özel Taş Koleji Korosu da sahne aldı. Olcay, salonu dolduran yüzlerce kişiyle birlikte şarkılarını seslendirdi.

Gecenin unutulmazları arasında Tarık Akan, Nâzım Hikmet ve Genco Erkal’ın birlikte anıldığı anlar oldu. Zuhal Olcay ve Özel Taş Kolej Korosu, şarkılarıyla Tarık Akan, Nazım Hikmet ve Genco Erkal’a saygı duruşunda bulundu.

Nazım Hikmet şarkılarla anıldı

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#Nazım Hikmet#Nâzım 123 Yaşında: Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni#Cemal Reşit Rey Konser Salonu

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