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Nazan Öncel korkuttu... Kalbi ikinci kez tekledi!

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#Nazan Öncel#Nazan Öncel Vertigo#Nazan Öncel Sağlık Durumu
Nazan Öncel korkuttu... Kalbi ikinci kez tekledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:54

Pop müziğinin divası Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirdikten sonra “Azrail’i atlattım” diyerek yoğun bakım çıkışı hastane yatağında yazmaya başladığı şarkısı ‘Vertigo’yu yayınladı.

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Şarkının yayınlanmasından 24 saat geçmeden ‘yaz hiti’ olarak nitelendirilen eser listelerin zirvelerine çıkarken sanatçı yine kalp krizi geçirdi.

Nazan Öncel korkuttu... Kalbi ikinci kez tekledi



Öncel, “Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderdi.

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#Nazan Öncel#Nazan Öncel Vertigo#Nazan Öncel Sağlık Durumu

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