Nazan Öncel: Gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım!

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Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirdikten sonra “Azrail’i atlattım” diyerek yoğun bakım çıkışı hastane yatağında yazmaya başladığı şarkısı ‘Vertigo’yu yayınladı.

Şarkının yayınlanmasından 24 saat geçmeden ‘yaz hiti’ olarak nitelendirilen eser listelerin zirvelerine çıkarken sanatçı yine kalp krizi geçirdi.



BENİM İÇİN DUA EDİN

Öncel, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak “Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin” notunu düştü...

HAYATA RÖVAŞATA...

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha paylaşarak sevenlerine bu mesajı gönderdi:

Hayata rövaşata, azraile bi’ öpücük daha, gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık…

