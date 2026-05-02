Natasa Theodoridou: İstanbul çok güzel bir şehir

Sanatçı önceki gün basın mensuplarıyla bir röportaj yaptı.

Harbiye’deki Hilton Otel’de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Theodoridou, “Sanatın birleştirici gücünü hepimiz biliyoruz. Sevginin gücüne kardeşçe inanıyoruz. Kelimeler önemli olmasa da, anlamasak bile sanat her zaman birleştirir. Müziğin hiçbir sınırı yok” dedi.

Toplantıda İstanbul sevgisine de değinen sanatçı, “Buraya her geldiğimde aynı içtenlik ve hissiyatla buradan ayrılıyorum. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir” diye konuştu.