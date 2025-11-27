'Nasipse Olur 2' heyecanı

Haberin Devamı

Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer’in başrolleri paylaştığı “Nasipse Olur 2”nin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse’de gerçekleşti.

Burak Sevinç’i yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sena Çakır yalnız bırakmadı.

6 yıl sonra bir araya gelen ekip, ilk filmin başarısının sırrının, saygılı ve sevgi dolu bir aile olan set ekibinin seyircilere yansıması olduğunu söyledi. Senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin, genel yönetmenliğini Özgür Bakar yaparken yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci yer alıyor.

Burak Sevinç , “İlk filmden daha heyecanlıyım. Umarım seyirci de bunu paylaşır ve ilk filmdeki gibi ilgi gösterir. Filmde Gökhan’ın değişimi seyircinin de beklemediği bir şey olacak” dedi.

Algı Eke ise “Birbirini seven bir ekip olduk. 6 senede ben çok değiştim o yüzden karakterim Günfer de çok değişti. Bu filmde mutlu sonun devamında neler yaşayabilirler bunu göreceğiz” açıklamasını yaptı.