Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 10:44

“Nasipse Olur 2” filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer’in başrolleri paylaştığı “Nasipse Olur 2”nin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse’de gerçekleşti.

Burak Sevinç’i yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sena Çakır yalnız bırakmadı.

6 yıl sonra bir araya gelen ekip, ilk filmin başarısının sırrının, saygılı ve sevgi dolu bir aile olan set ekibinin seyircilere yansıması olduğunu söyledi. Senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin, genel yönetmenliğini Özgür Bakar yaparken yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci yer alıyor.

Nasipse Olur 2 heyecanı


DEĞİŞİMLERİNE ŞAHİT OLACAKSINIZ

Burak Sevinç, “İlk filmden daha heyecanlıyım. Umarım seyirci de bunu paylaşır ve ilk filmdeki gibi ilgi gösterir. Filmde Gökhan’ın değişimi seyircinin de beklemediği bir şey olacak” dedi.

Algı Eke ise “Birbirini seven bir ekip olduk. 6 senede ben çok değiştim o yüzden karakterim Günfer de çok değişti. Bu filmde mutlu sonun devamında neler yaşayabilirler bunu göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Nasipse Olur 2 heyecanı


Yaza düğün var

Yeni nişanlanan Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti de galaya geldi. Datça’da düğün gibi bir nişan yaptıklarını söyleyen ikili “Harikaydı. Mersin’de yaza doğru düğün yapmayı planlıyoruz” dedi.

Nasipse Olur 2 heyecanı


EL ELE GALAYA

Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve sevgilisi Rüya Coriç galaya birlikte katıldı.

 

