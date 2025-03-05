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Narin’in adı yaşayacak

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#Narin Güran #Çocuklar Gülsün Diye–Narin Anaokulu#Diyarbakır
Narin’in adı yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 08:09

GÜLBEN Ergen, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Narin’in adını yaşatacak.

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 Ünlü şarkıcının kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 56’ncı anaokulunu 8 Mart Cumartesi günü “Narin” adına Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde açacak.

Şht. Uz. Çvş. Muhammed Serttaş İlkokulu’nun bahçesine yapılan anaokulu açılışına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen, ve devlet protokolü katılım sağlayacak.

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği “Çocuklar Gülsün Diye–Narin Anaokulu”, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.

 

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#Narin Güran#Çocuklar Gülsün Diye–Narin Anaokulu#Diyarbakır

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