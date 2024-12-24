Nardugan kutlaması

Haberin Devamı

Rezervasyonları tamamen dolan gecede siyah bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, geçmişten bugüne sevilen şarkıları seslendirdi.

En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık’ta kutlanan ‘kış gündönümü bayramı’ Nardugan vesilesiyle konuklar Hülya Avşar’a nar uzattı. Geleneklere uyarak narı sahnede kıran sanatçı, 2025 için dileklerini de sıraladı:

“Kötü enerjileriniz gitsin, küslükler olmasın, bereketiniz artsın. Hepimize bolluk ve bereket içinde geçireceğimiz mutlu yıllar diliyorum.” Hülya Avşar yeni yılı 31 Aralık akşamı İstanbul Florya Crown Plaza Otel’de vereceği konserle karşılayacak.