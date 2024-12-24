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Nardugan kutlaması

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Avşar#İstanbul#Nardugan
Nardugan kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 08:45

Hülya Avşar, yılın son konserini önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da verdi.

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Rezervasyonları tamamen dolan gecede siyah bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, geçmişten bugüne sevilen şarkıları seslendirdi.

En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık’ta kutlanan ‘kış gündönümü bayramı’ Nardugan vesilesiyle konuklar Hülya Avşar’a nar uzattı. Geleneklere uyarak narı sahnede kıran sanatçı, 2025 için dileklerini de sıraladı:

Nardugan kutlaması

“Kötü enerjileriniz gitsin, küslükler olmasın, bereketiniz artsın. Hepimize bolluk ve bereket içinde geçireceğimiz mutlu yıllar diliyorum.” Hülya Avşar yeni yılı 31 Aralık akşamı İstanbul Florya Crown Plaza Otel’de vereceği konserle karşılayacak.

 

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#Hülya Avşar#İstanbul#Nardugan

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