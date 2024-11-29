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'Nail’e mutluluklar'

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Nişantaşı
Nail’e mutluluklar
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 10:29

Çağla Şıkel, İdil Yazar’la aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Nail Gönenli’ye mutluluk diledi.

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü manken, Gönenli’nin yeni ilişkisiyle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Çok iyi bir insan. Benim ve ailem tarafından hep sayılan ve sevilen birisi oldu. Biz onun mutluluğundan başka hiçbir şey istemeyiz. Çok mutlu olmasını diliyorum.”

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Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’un “Çocuklarımızın masraflarını bölüştük. Nafaka konuşmadık” açıklaması için de şunları söyledi:

“Çocuklarımız için elimizden geleni yaparız. Bu her zaman böyleydi, hep de böyle olacak.”

Çağla Şıkel, doktora gittiğinden bahsetti:

“Uzun, ince olmam ve balerin olmam nedeniyle kalçalarda deformasyon oluyor. Şimdi doktoruma gidiyorum. Ağrılarım var ama tedavisi yok.”

Nail’e mutluluklar

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#Çağla Şıkel#Nail Gönenli#Nişantaşı

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