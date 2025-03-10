Nadir görülen bir genetik hastalıkla doğmuştu… Genç prens hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Lüksemburg Büyük Dükü Henri'nin ilk kuzeni olan Prens Robert, haberi Frederik'in tıbbi araştırmaları teşvik etmek ve hastalığa bir çare bulmak için kurduğu bir kuruluş olan POLG Vakfı'nın web sitesinde paylaştı.

KRALİYET AİLESİNİ YIKAN ÖLÜM

Duygusal bir açıklama yapan 56 yaşındaki Robert, “Eşim ve ben, oğlumuzun vefatını size büyük bir üzüntüyle bildirmek istiyoruz” dedi.

Acılı babası aynı zamanının azaldığını hisseden Frederik'in, ölümünden bir gün önce, aynı zamanda “Nadir Hastalıklar Günü” olan 28 Şubat'ta aile üyelerini “onunla son bir kez konuşmak için” odasına çağırdığını da paylaştı.

Prens Robert “Oğlum sırayla her birimizle - erkek kardeşi Alexander, kız kardeşi Charlotte, ben, üç kuzeni Charly, Louis ve Donall, kayınbiraderi Mansour ve son olarak Charlotte Teyzesi ve Mark Amcasıyla vedalaşacak gücü ve cesareti buldu” dedi.

Haberin Devamı





KISACIK ÖMRÜ ÇARESİZ BİR HASTALIĞIN PENÇESİNDE GEÇTİ

Robert, 58 yaşındaki eşi Julie'yi kastederek, “Kalbinden geçen her şeyi 15 yıldır yanından ayrılmayan olağanüstü annesine çoktan söylemişti” diyerek yaşanan büyük acıyı anlattı.

Frederik'in veda mesajlarının “nazik, bilge ve öğretici” olduğunu belirten Robert, oğlunun aileden “uzun süredir devam eden son bir aile şakasıyla” ayrıldığını kaydetti.

Baba Robert, “Son anlarında bile mizahı ve sınırsız şefkati onu, hepimizi neşelendirmek için son bir kahkaha ile aramızdan ayrılmaya zorladı” dedi.

“BABA BENİMLE GURUR DUYUYOR MUSUN?”

Prens Robert oğlunun kendisine son bir soru sorduğunu, ona “Baba, benimle gurur duyuyor musun?” dediğini de itiraf etti.

Hayatını kaybeden genç prensin acılı babası “Cevap çok kolaydı ve bunu pek çok kez duymuştu, ancak şu anda, kısa ve güzel varoluşunda elinden gelen her şeyi yaptığına ve artık yoluna devam edebileceğine dair güvenceye ihtiyacı vardı” dedi.

Haberin Devamı





HERKESİN SÜPER KAHRAMANI

Ailesi genç prens Frederik’i “Frederik, tüm ailemiz ve pek çok iyi arkadaşımız için bir süper kahramandı. Pozitiflik, neşe ve kararlılık için özel bir kapasiteyle doğmuş bir kişiydi” diyerek anlattı.

DOKTORLAR ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI, HASTALIĞI YILLAR SONRA TEŞHİS EDİLDİ

POLG Mitokondriyal hastalığı ile doğan Frederik'in durumu başlangıçta teşhis edilmedi. Hastalık 14 yaşına gelene kadar daha belirgin hale geldi ve ancak semptomlar giderek kötüleşince teşhis konabildi.





BAŞKALARININ DERDİNE DERMAN OLMAK İÇİN VAKIF KURMUŞTU

Haberin Devamı

Prensin hastalığı, vücut hücrelerini etkileyen, enerji kaybetmelerine neden olan ve beyin, sinirler, karaciğer, bağırsaklar, kaslar ve gözler de dahil olmak üzere birçok organın ilerleyici başarısızlığına yol açan genetik bir mitokondriyal bozukluk.

Prens Frederik hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da POLG Vakfı’nı kurmuş ve kendi durumundakilerin derdine çare olabilmek için yapılan araştırmalara destek vermişti.