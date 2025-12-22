Müzik dünyasının acı kaybı...İngiliz şarkıcı Chris Rea öldü

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 20:20

Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri ailesini ve sevenlerini yasa boğdu... Hayatını müziğe adayan ünlü şarkıcı hayata veda etti.

Tam da yılın bu dönemlerinde dinlenen Driving Home for Christmas adlı şarkısıyla hafızalara kazanan ünlü şarkıcı Chris Rae 74 öldü.

Karısı ve iki çocuğu tarafından yapılan ortak açıklamada "Sevgili Chris'imizin ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi. Açıklamada Rea'nın, kısa bir hastalığın ardından hastanede ailesinin ve sevdiklerinin yanında huzur içinde son nefesini verdiği bilgisi yer aldı.

Tam adıyla Christopher Anton Rea, 1951 yılında İngiltere'nin Middlesbrough kentinde dünyaya geldi. Annesi İrlandalı, babası İtalyan olan Rea, yedi çocuklu bir evde büyüdü.

21 yaşında gitar çalmaya başlayan Chris Rea, solo çalışmalarına başlamadan önce çeşitli gruplarda çaldı.

1980 yılında çıkardığı Fool 'If You Think It's Over) ve Let's Dance adlı çalışmalarıyla şönrete ulaştı.

Kariyeri boyunca 25 tane solo albüm çıkardı.

1986'da çıkardığı Driving Home for Christmas albümüyle İngiltere'nin en çok dinlenen Noel şarkısına imza atmış oldu.

57 yıldır evli olduğu Joan Rea'dan iki çocuk sahibiydi ünlü şarkıcı.

