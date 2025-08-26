×
Mustafa Üstündağ film şirketine dava açtı

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 07:45

OYUNCU Mustafa Üstündağ, Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Şirketi’ne dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Mustafa Üstündağ ile Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında 21 Aralık 2023’te oyunculuk sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre oyuncu Mustafa Üstündağ, bir sinema filminde ‘Vural’ karakterine hayat verecekti.

Oyuncu dava dilekçesinde Galaxy Movie Media Film’in sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla 550 bin liralık tazminat istedi.

Film şirketi ise Üstündağ’ın aykırı hareketleri sebebiyle sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini ve filmin aksamasına sebep olarak kendilerini zarara uğrattığını ileri sürdü. m 

