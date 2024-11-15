Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

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İşte Topaloğlu'nun açıklamaları:

KENDİME ZARAR VERİYORUM

-Dağ başında doğdum. 13 kardeşiz. Ormanlarda tarzan gibi büyüdüm. Anneme düşkün bir çocuktum. Halan öyleyim. Annem vefat ettiğinde en üzgün olduğum gündü. Babamda iyi bir adamdı.

-Beni çabuk kandırıyorlar. Hemen inanırım. Buda bana zarar veriyor. Kendime zarar veriyorum.

-Kendimden çok ailemi düşündüm. Kendime ev almadım. Kardeşlerime yatırım yaptım. Buna rağmen yine de kimseye yaranamadım.



-Kardeşime güvendim. Prestij müzik ile ilgili imza yetkisi verdim. Kardeşim iyi biri onu da kandırdılar ve bugün parasıyla 100 milyon dolar zarar ettim.



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- Prestij müzik yok oldu. Kimseye güven duymayacaksın.

EROL BÜYÜKBURÇ SEN UZAYLISIN DEDİ

-Rahmetli Erol Büyükburç sen uzaylısın dedi. Basın taktı bu uzay olayına. İnsanlar sevdi.

-Medyaya faydası oldu ama benim sanatıma zarar verdi. Ben iyi bir sanatçıyım.

-Annenizi ata bilin. Babanıza saygı duyun. Hayatınızda saygıyı arttırın. Sevgi kendiliğinden gelir. Allah kadına doğurganlık vermiş. En yüce mertebe

