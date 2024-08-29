Mustafa Topaloğlu: Bizim kuşak beni anlamadı Z kuşağının beni anlamasını bekliyorum!

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Arabesk Trap tarzında aranje edilen eserin rap bölümlerini seslendiren Çağlayan Topaloğlu " Müzik hayatım boyunca gelen en çok sorulardan biriydi, babamla aynı projede buluşma konusu.

Benim için özel ve anlamlı böylesine farklı bir projenin içerisinde olmak" dedi…

Son zamanlarda Zerrin Özeri'n seslendirdiği ‘Basit Numaralar’ şarkısıyla adından sıkça bahsettiren Mustafa Arapoğlu’na ait şarkının yönetmen koltuğuna Ferit Çetinkaya oturdu.

Mustafa Topaloğlu,’Bugüne kadar çok şarkı okudum fakat bu eserin değeri benim için çok farklı. Oğlum Çağlayan Topaloğlu ile ilk kez bir eserde buluştuk bunun sevinci ve gururu benim için çok değerli’ dedi.

Sözlerine devam eden Topaloğlu, ‘Z kuşağını sürekli takip ediyorum içlerinde hayranlıkla dinlediğim çok güzel yetenekler ve çok özel söz yazarları var. Bir abileri olarak beni aralarına almarını istiyorum.

Beni aralarına alırlarsa onlara söyleyeceğim çok şey var. Bizim kuşak beni anlamadı Z kuşağının beni anlamasını bekliyorum’ ifadelerini kullandı.