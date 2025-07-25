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Mustafa Sandal hastalığını ilk kez açıkladı! 'Beni iyi tanıyanlar biliyordu'

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#Mustafa Sandal#Yaman Sandal#Yaman Sandal
Mustafa Sandal hastalığını ilk kez açıkladı Beni iyi tanıyanlar biliyordu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 11:59

Mustafa Sandal, saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomanisi olduğunu açıkladı: “Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Beni iyi tanıyanlar biliyordu. Şimdi çok daha azaldı.”

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Mustafa Sandal, “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programına konuk oldu. Sandal, programda çok bilinmeyen bir hastalığından bahsetti:

“Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da eşim Melis, elim saçıma gittiği anda hemen ‘Ne oldu, ne düşünüyorsun?’ der.”

Mustafa Sandal hastalığını ilk kez açıkladı Beni iyi tanıyanlar biliyordu

MELİS EN İYİ ARKADAŞIM

Mustafa Sandal, 2022’de evlendiği Melis Sütşurup’la mutlu bir beraberliği olduğunu söyledi: “Bizim aramızdaki aşkın temelini en iyi arkadaşlık oluşturuyor. Benim hayattaki en iyi arkadaşım, ben de onun. O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Biz birlikte olmaktan, birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyoruz.”

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Sanatçı ayrıca arada tartışma yaşadıklarını da açıkladı: “Tartışmalarda yüzde 99.4 Melis haklı oluyor. Ama melek gibi de bir kalbi var. Kavga da ediyorsun, barışıyorsun da ama hayattaki en iyi arkadaşım.”

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YAMAN DJ’LİK YAPIYOR

Mustafa Sandal, 16 yaşındaki oğlu Yaman’ın müzik sektörüne adım attığını söyledi: “DJ’lik ile prodüksiyon kafasında ve çok iyi gidiyor. Benim en ufak bir dokunuşum yok. Ona da söyledim; ‘Bu alana giriyorsan buradaki hikâye sana ait olacak’ dedim. Müzik benim için ibadet, orada kimseye toleransım yok.”

 

 

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#Mustafa Sandal#Yaman Sandal#Yaman Sandal

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