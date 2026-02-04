Mustafa Keser: Hayatımdan 5 film çıkar

Haberin Devamı

Ünlü türkücü, “Filminiz yapılmalı, bir kitabınız olmalı” yorumu üzerine “Yemin ediyorum 5 tane film çıkar hayatımdan. Bakıyorum arkadaşların filmlerine, mesela Müslüm (Gürses) kardeşimizin filmi çekildi; orada ekstrem bir şey görmedim ben. İzlediklerim sanatçı arkadaşlarımın başından geçenler şeyler. Benden 5 tane, 10 tane film çıkar. Akla hayala gelmeyecek şeyler yaşadım” diye karşılık verdi.

Mustafa Keser, ünlü rap’çi Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ şarkısına şakayla karışık tepki de gösterdi: “Oğlum makara olsun diye ‘Hav Hav’ı açmış, ‘hoşt’ dedim! Evi köpekler bastı zannettim. Oğlum ‘Baba şarkı bu’ dedi. Meğerse şarkıymış. Ne günlere kaldık, ya Rabbi!”