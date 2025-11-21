Mustafa Denizli: Babalıkta sınıfta kalırım

Haberin Devamı

Denizli, “Babalıktan sınıfı geçer misin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Babalıktan sınıfı hem geçerim hem kalırım. Öyle bir mesleğim var ki çocuklarımla beraber büyüyemedim. Manevi eksikliği, madden kapatmaya çalıştım. O yetiyor mu, yetmiyor mu, bilmiyorum. Çocuklarım benim hayattaki her şeyim fakat Türkiye gibi bir yerde benim yaptığım mesleği yapmak, insanın dengesini bozuyor. Çocuklarımla beraber büyüdüm ama onlara yeterli vakti ayıramadım.”

3 KEZ ÂŞIK OLDUM

Teknik direktör, ilk kazandığı para ile ne yaptığını şöyle anlattı:

“Futboldan kazandığım ilk para 3 bin liraydı. Babama getirdim. O parayla babam Çeşme’de otelin arsasını aldı. O zaman en büyük banka kredisi 500 lirayken, ben 3 bin lira kazanmıştım.” Mustafa Denizli, “Aşk tarifin nedir?” sorusuna ise “Tutku, geçici mi kalıcı mı bilemiyorsun. Kırıklık hali. Çok defa kapılmadım, 3 defa oldu herhalde” yanıtını verdi.