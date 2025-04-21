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Mustafa Ceceli: Hayalim kalıcı olmaktı!

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#Mustafa Ceceli#Sezen Aksu#Bostancı
Mustafa Ceceli: Hayalim kalıcı olmaktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 10:19

Müzik kariyerinde 15. yılını kutlayan Mustafa Ceceli önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı.

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15 yıl boyunca toplam 150 şarkı seslendirdiğini dile getiren Ceceli, geceye gelen müzikseverlere adeta müzikal bir zaman yolculuğu yaşattı.

Şarkıcı, Sezen Aksu’nun yeni albümündeki 7 şarkının düzenlemesini de üstlendiğini açıkladı: “Onun hem hayranı hem de öğrencisiyim. Albümdeki şarkıları çok beğendim.”

Mustafa Ceceli: Hayalim kalıcı olmaktı

Ceceli, kariyerini de şu sözlerle özetledi: “Bana ‘hayalin ne’ diye sorduklarında, ‘kalıcı olmak’ derdim. Biz duayenlerin yanında yetiştik. Onlar gibi uzun soluklu bir kariyer istiyordum. Bu yolu yarıladığımı düşünüyorum.”

Arın da babasına eşlik etti. Ceceli, oğlunun sahnede piyano çalmasını istediğini ancak Arın’ın bu konuda istekli olmadığını açıkladı.

 

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#Mustafa Ceceli#Sezen Aksu#Bostancı

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