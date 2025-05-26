Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi... Gelinine kilolarca altın taktı!

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Şaşalı hayatıyla sosyal medyada dikkat çeken şarkıcı, fenomen Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı tören için özel hazırlanan Övüç, kesenin ağzını açtı.

KİLOLARCA ALTIN TAKTI

Daha önce nişan merasiminde gelinine 2 kilo altın takan Övüç bu sefer takı töreninde 'altın şov' yaptı.

Gelinine; hasır set, Trabzon burması ve çok sayıda bilezik takan Övüç, iki metre zincire bağlı kolye hediye etti.

Murat Övüç altınları takarken bir yandan da misafirlere seslenerek 'alkış' istedi.

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Çok konuşulan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Övüç'ü eleştirenler ve destek verenler şu yorumlarda bulundu, 'Ne kadar abartılı bir tören', 'Anladık en çok senin paran var', 'Zenginin parası yine bizleri yordu', 'Adam kazanmış ki takıyor, ben de çocuğum için yapardım', 'Böyle baba herkese nasip olmaz'

ESKİ EŞİYLE BİR ARADA

Oğulları Burak Can'ın düğününde yıllar sonra bir araya gelen Murat Övüç ve eski eşi kameralara böyle yansıdı.

Düğün sonrası açıklama yapan Övüç, 'Yüzümüzün akıyla düğünümüzü bitirdik. Gelen bütün misafirlere çok teşekkür ederim. Gelinimin ailesine, akrabalarına çok teşekkür ediyorum. Oğlumu, gelinimi evine teslim ettik.' dedi.