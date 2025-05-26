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Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi... Gelinine kilolarca altın taktı!

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#Murat Övüç#Burak Can#Leyla Tuğçe
Murat Övüç oğlu Burak Canı evlendirdi... Gelinine kilolarca altın taktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 08:15

Oğlu Burak Can’ı evlendiren fenomen, şarkıcı Murat Övüç gelini Leyla Tuğçe’ye kilolarca altın taktı. Eski eşiyle de bir araya gelen Övüç’ün düğünündeki heyecanlı anları dikkat çekti.

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Şaşalı hayatıyla sosyal medyada dikkat çeken şarkıcı, fenomen Murat Övüç oğlu Burak Can'ı evlendirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı tören için özel hazırlanan Övüç, kesenin ağzını açtı.

Murat Övüç oğlu Burak Canı evlendirdi... Gelinine kilolarca altın taktı

KİLOLARCA ALTIN TAKTI

Daha önce nişan merasiminde gelinine 2 kilo altın takan Övüç bu sefer takı töreninde 'altın şov' yaptı.

Gelinine; hasır set, Trabzon burması ve çok sayıda bilezik takan Övüç, iki metre zincire bağlı kolye hediye etti.

Murat Övüç altınları takarken bir yandan da misafirlere seslenerek 'alkış' istedi.

Murat Övüç oğlu Burak Canı evlendirdi... Gelinine kilolarca altın taktı

 

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Çok konuşulan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Övüç'ü eleştirenler ve destek verenler şu yorumlarda bulundu, 'Ne kadar abartılı bir tören', 'Anladık en çok senin paran var', 'Zenginin parası yine bizleri yordu', 'Adam kazanmış ki takıyor, ben de çocuğum için yapardım', 'Böyle baba herkese nasip olmaz'

ESKİ EŞİYLE BİR ARADA

Oğulları Burak Can'ın düğününde yıllar sonra bir araya gelen Murat Övüç ve eski eşi kameralara böyle yansıdı.

Murat Övüç oğlu Burak Canı evlendirdi... Gelinine kilolarca altın taktı

Düğün sonrası açıklama yapan Övüç, 'Yüzümüzün akıyla düğünümüzü bitirdik. Gelen bütün misafirlere çok teşekkür ederim. Gelinimin ailesine, akrabalarına çok teşekkür ediyorum. Oğlumu, gelinimi evine teslim ettik.' dedi.

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#Murat Övüç#Burak Can#Leyla Tuğçe

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