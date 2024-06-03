Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: Mezar açılırsa rahatlayacağım

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Acılı baba yaşadıklarını böyle anlattı:
- İlaçlarla ayakta duruyorum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Garipoğlu ailesi beni çok yordu. Mezar açılırsa rahatlayacağım.
“GARİPOĞLU AİLESİ AKREP GİBİ”
-Cem Garipoğlu teslim olunca şükür namazı kıldım. Celladın bu işi tek başına işlediğini düşünmüyorum. Tasarlayarak yanında biriyle yaptı. Garipoğlu ailesi akrep gibi bir gün kendilerini sokacaklar. Mezarlık açılsın, DNA testi yapılsın, gerçekten o cellat ise ölen herkes kendi yoluna...
“KANEPE FOTOĞRAFI ZAFER İŞARETİYDİ"
-Kardeşinin sosyal medyada cinayetin işlendiği kanepede aile boyu verdiği mutluluk karesini paylaştığında. Bu bir zafer işaretiydi.