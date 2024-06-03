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Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: Mezar açılırsa rahatlayacağım

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#Münevver Karabulut#Süreyya Karabulut#Cem Garipoğlu
Münevver Karabulutun babası Süreyya Karabulut: Mezar açılırsa rahatlayacağım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 16:27

15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube programı "Ne Hissettin" e konuk oldu.

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Acılı baba yaşadıklarını böyle anlattı:

- İlaçlarla ayakta duruyorum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Garipoğlu ailesi beni çok yordu. Mezar açılırsa rahatlayacağım.
“GARİPOĞLU AİLESİ AKREP GİBİ”
-Cem Garipoğlu teslim olunca şükür namazı kıldım. Celladın bu işi tek başına işlediğini düşünmüyorum. Tasarlayarak yanında biriyle yaptı. Garipoğlu ailesi akrep gibi bir gün kendilerini sokacaklar. Mezarlık açılsın, DNA testi yapılsın, gerçekten o cellat ise ölen herkes kendi yoluna...

Münevver Karabulutun babası Süreyya Karabulut: Mezar açılırsa rahatlayacağım

-Aile bana ömür boyu emekli maaşı dediler. Devletin belirlediği kan parasını 14 senede icra yoluyla aldım. Baba çok "paracı" dediler. O zaman Garipoğlu ailesinin para tekliflerini kabul eder susardım. İçim yanıyor ve bu iç yanması geçmiyor.

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“KANEPE FOTOĞRAFI ZAFER İŞARETİYDİ"
-Kardeşinin sosyal medyada cinayetin işlendiği kanepede aile boyu verdiği mutluluk karesini paylaştığında. Bu bir zafer işaretiydi.

 

 

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#Münevver Karabulut#Süreyya Karabulut#Cem Garipoğlu

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