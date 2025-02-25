Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş'ın yaralandığı kaza kamerada... Hastaneden ilk açıklama

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Akat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan Onur T. idaresindeki 34 TP 9792 plakalı özel halk otobüsü, Iamze K.’nin kullandığı ve içerisinde sanatçı Müjde Ar (70) ve eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın olduğu 34 EAC 172 plakalı çipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada Müjde Ar ve Ercan Karakaş yaralandı.
'BİR BAKTIK Kİ VURDU'
Olayla ilgili konuşan Süleyman Soykan, "Şuradan hızlı bir şekilde geliyordu. Oradan bir ses duydum. Bir baktık ki küt diye vurdu. Sonra da polisler geldi. Araç marketin oradan çıktı. Bizde zaten buradaydık. Araba hareket halinde hızlı bir şekilde geçerken araca çarptı. Yaralı yok hafifti. Herhalde aracı bir bayan kullanıyordu. Kafasında ufak tefek bir yara vardı. Sonra ambulans ve itfaiye geldi" dedi.
Açıklamada, "Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı. (DHA)