Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş'ın yaralandığı kaza kamerada... Hastaneden ilk açıklama

Haberin Devamı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Akat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan Onur T. idaresindeki 34 TP 9792 plakalı özel halk otobüsü, Iamze K.’nin kullandığı ve içerisinde sanatçı Müjde Ar (70) ve eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın olduğu 34 EAC 172 plakalı çipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada Müjde Ar ve Ercan Karakaş yaralandı.

Haberin Devamı

Müjde Ar ve eşi Ercan KarakaşKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Kazada cipte bulunan Ar ve Karakaş, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmayı reddederek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekiplerinin inceleme yaparak tutanak tuttuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR BAKTIK Kİ VURDU'

Olayla ilgili konuşan Süleyman Soykan, "Şuradan hızlı bir şekilde geliyordu. Oradan bir ses duydum. Bir baktık ki küt diye vurdu. Sonra da polisler geldi. Araç marketin oradan çıktı. Bizde zaten buradaydık. Araba hareket halinde hızlı bir şekilde geçerken araca çarptı. Yaralı yok hafifti. Herhalde aracı bir bayan kullanıyordu. Kafasında ufak tefek bir yara vardı. Sonra ambulans ve itfaiye geldi" dedi.

Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılan Müjde Ar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı. (DHA)