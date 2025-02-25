Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi... Hastaneden açıklama geldi

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Müjde Ar, kazanın ardından Maslak'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada “ Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.” denildi.