'Muhteşem bir ikili olduk'

Müzikalde Lucy karakterine hayat veren Pelin Akil, “Bu iş bana geldiği zaman çok mutlu oldum. Lucy karakterini kendime yakın görüyorum. Güçlü ama bir yandan da çok kırılgan çok naif hayat tutunan sevgiye aç, aşka aç, öyle cıvıl cıvıl bir kadın” dedi.

Oyuncu rol arkadaşı Hayko Cepkin’e de övgüler yağdırdı:

“Hayko’yu dinlerdim, bir hayranlığım var kendisine zaten. Hayko içeri girdiği an inanılmaz bir enerjisi vardı. Onu ayrıca tanımak inanılmaz güzel bir şey. Gerçekten muhteşem ikili olduk bence.”

Hayko Cepkin de “Bu oyun hayatınızı nasıl etkiledi disiplin anlamında” sorusuna samimi bir yanıt verdi:

“Ben zaten disiplin manyağıyım bütün hayatım plan programlı geçiyor. Hedef takıntılıyım.”